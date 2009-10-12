Пологи роблять жінку розумнішою

Медики дійшли сенсаційного висновку - пологи сприяють розвитку розумових здібностей у жінок. Після народження дитини мозок жінки починає стрімко розвиватися.

Дослідження також показали, який ефект мають пологи на жінок, що вирішили завести дитину в пізньому віці.

Материнство дає жінкам різкий поштовх в здібності до запам`ятовування і навчання - до такого висновку дійшли учені Крег Кінслі з Річмондського університету і професор Келлі Ламберт з коледжу Рендольф-Макон. Учені стверджують, що позитивний ефект від народження дитини, пов`язаний із змінами розміру і форми окремих зон мозку, може продовжитися декілька десятиліть.

Причини позитивних змін в мозку пов`язані з вивільненням гормонів, а також з активізацією його структур, що виникає під час догляду за дитиною. Гормональні коливання під час вагітності, пологів і годування грудьми збільшують розміри клітин в окремих ділянках мозку.

Мова молодих матерів може бути обмежена сюсюканням і курликанням, але їх мозок стрімко розвивається у міру того, як вони пристосовуються до змін, пов`язаних з появою дитини. Спостерігається також загострення сприйняття, завдяки якому жінки пізнають дитину, орієнтуючись, зокрема, на запахи і звуки.

Проблема в тому, що більшість матерів спочатку після пологів дуже виснажені, щоб активно використовувати свої нові розумові здібності, до того ж їх наявність замаскована неминучим недосипанням. Дослідники пишуть, що "материнство пов`язане з багатьма перевагами, оскільки мозок матері намагається "вирости", щоб відповідати вимогам, що пред`являються йому новим станом".

superidea.ru