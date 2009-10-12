У Миколаєві 74-річний чоловік знайшов більш як 1 кг ртуті
16:04, 12 жовтня 2009Країна
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Ртуть вилучили для утилізації
У Миколаєві 74-річний місцевий житель знайшов більше 1 кілограма ртуті.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Миколаївській області, зокрема, ємність з невідомою речовиною чоловік виявив під час проведення демонтажу своєї господарчої будівлі на території приватного подвір`я по вулиці Фрунзе, 73А.
Співробітники МНС, які прибули на місце виклику, встановили, що в скляній тарі ємністю 500 мм знаходиться речовина, схожа на ртуть. Співробітниками Миколаївського воєнізованого гірничо - рятувального загону ртуть була вилучена для подальшої утилізації.
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