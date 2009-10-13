Сни бачать тільки розумні люди

Здатність бачити сни залежить від інтелекту. Такого висновку дійшли американські учені, що займаються вивченням сновидінь, повідомляє Росбалт.

Відповідний висновок був зроблений в результаті дослідження більш як двох тисяч осіб. Більшість опитаних не бачать або не запам`ятовують своїх снів. Тільки люди, що пройшли на відмінно ряд інтелектуальних тестів, могли з упевненістю говорити про те, що їм постійно сняться сни. Причому, чим людина більш інтелектуально розвинена, тим більш яскраві і кольорові вона бачить сни.

За своєю суттю сни є впорядковуванням інформації. Уві сні мозок аналізує інформацію, що поступила за день, вирішує безліч питань. Безліч віщих снів і відкриттів, що наснилися, як, наприклад, періодична система Менделєєва, тепер можна легко пояснити: мозок вирішує уві сні поставлені завдання, знаходить виходи з найважчих ситуацій.

Якщо людина не розвинена інтелектуально, не прагне до вирішення яких-небудь питань, її ніщо не цікавить, окрім звичайних буденних справ - то, відповідно, вона дуже рідко бачить сни, оскільки її мозок під час сну теж спить.

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