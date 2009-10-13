Сни бачать тільки розумні люди
Мозок вирішує уві сні поставлені завдання...
Здатність бачити сни залежить від інтелекту. Такого висновку дійшли американські учені, що займаються вивченням сновидінь, повідомляє Росбалт.
Відповідний висновок був зроблений в результаті дослідження більш як двох тисяч осіб. Більшість опитаних не бачать або не запам`ятовують своїх снів. Тільки люди, що пройшли на відмінно ряд інтелектуальних тестів, могли з упевненістю говорити про те, що їм постійно сняться сни. Причому, чим людина більш інтелектуально розвинена, тим більш яскраві і кольорові вона бачить сни.
За своєю суттю сни є впорядковуванням інформації. Уві сні мозок аналізує інформацію, що поступила за день, вирішує безліч питань. Безліч віщих снів і відкриттів, що наснилися, як, наприклад, періодична система Менделєєва, тепер можна легко пояснити: мозок вирішує уві сні поставлені завдання, знаходить виходи з найважчих ситуацій.
Якщо людина не розвинена інтелектуально, не прагне до вирішення яких-небудь питань, її ніщо не цікавить, окрім звичайних буденних справ - то, відповідно, вона дуже рідко бачить сни, оскільки її мозок під час сну теж спить.