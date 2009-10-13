У кремах від зморшок знайшли канцерогени

За даними Daily Telegraph, жителі однієї тільки Великобританії витрачають на засоби по догляду за шкірою не менш як 673 мільйони фунтів. З них як мінімум 260 мільйонів фунтів йде на баночки з антивіковими кремами. Тим часом засоби від зморшок, якими користуються десятки мільйонів жінок по всьому світу, підвищують ризик виникнення онкологічних захворювань.

Річ у тому, що омолоджуючі косметичні засоби позбавляють шкіру не тільки від ознак віку, зморшок, але і від якнайтоншого верхнього шару клітин епідермісу. В результаті шкіра залишається фактично беззахисною перед такими агресивними чинниками середовища, як сонячне світло і розчинені в повітрі токсини.

Небезпечними інгредієнтами, відповідальними за основний ефект кремів, є альфа-гидроксикислоты (AHAs). У більшості країн світу оборот косметичних засобів, AHAs, що містять, не регламентується, контроль за ними з недавніх пір встановлений лише в США. Саме американські доктори першими відзначили негативний момент у дії дорогих лифтинг-кремів.

Коментує професор (Sam Epstein), голова Асоціації по профілактиці ракових захворювань в США (US Cancer Prevention Coalition): "Багато жінок - та і чоловіки теж - втирають в шкіру кілограми подібних засобів, наївно вірячи, що це тільки підсилить позитивний ефект, не завдавши здоров`ю ніякої шкоди".

Опираючись на дані, професор кафедри суспільного здоров`я університету Ілінойса (University of Illinois) доктор Сем Епштейн і його колеги зобов`язують виробників ліфтинг-косметики указувати на упаковках, що її застосування може приводити до стоншування шкіри, набряків, серйозних опіків і больового синдрому.

Оброблена таким кремом шкіра, потрапляючи під сонячні промені, має значно більше шансів придбати плоскоклітинний рак або меланому. Лікарі настійно рекомендують утримуватися від використання засобів, концентрація альфа-гідроксикислот в яких перевищує 10%.

newsland.ru