Червоний виноград лікує мозок і діабет

Ресвеатрол - молекула з червоного винограду, за словами учених, лікувала діабет у гризунів. Нове дослідження показало, що мозок грає ключову роль у взаємодії молекули з організмом при лікуванні хвороби.

Ресвеатрол активізує сиртуіни - клас білків, які керують сприятливими наслідками від обмеження споживаних калорій. Зараз активатори білків проходять випробування як ліки від діабету.

Сиртуїни розташовані по всьому тілу, але про їх дію мало що відомо вченим.

Сиртуаїни, що знаходяться в певних частинах мозку, управляють метаболізмом глюкози, тому ліки працюють проти діабету. Введення ресвеатролу мишам дійсно понизило рівні цукру в крові і інсуліну.

medstream.ru