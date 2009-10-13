Чому людей вражає рак?

Фізичні проблеми Рак - це збій в програмі відтворення клітин. Нерідко, для того, щоб зрозуміти, чому рак виник в тому або в іншому місці, треба розібратися, яку функцію виконує ця частина тіла, яку він уразив.

Психологічні проблеми Важка психологічна травма, яку дитина перенесла в дитинстві, і ті негативні емоції, які носить в собі все життя, стають головною причиною виникнення цього захворювання. Такі травми як зрада, приниження, несправедливість, якщо людину відкинули, або покинули, - саме вони можуть викликати серйозні захворювання.

Є люди, які пережили не одну, а декілька подібних травм.

Рак може виявитися як під час емоційного перенапруження, так і після нього.

Ментальні проблеми Якщо у тебе виявили рак, необхідно проаналізувати все своє життя. Зрозуміти те, що треба дозволити собі стати звичайною людиною, зі своїми слабкостями, давати вихід своїм негативним емоціям, якщо навіть вони і направлені проти своїх же батьків. Найголовніша причина в тому, що ти страждаєш і переживаєш наодинці. Сподіваєшся, що колись ти сам, без сторонньої допомоги, звільнишся від своїх страждань. У душі випробовуєш потребу знайти справжню любов.

Є можливість це здійснити. Для цього постарайся пробачити тих, на кого тримаєш образу і злишся, може навіть, ненавидиш.

Пам`ятай про те, пробачити це не означає просто звільнитися від негативного відчуття образи або злості. Трудність для людини вже хворої на рак полягає в тому, щоб пробачити самого себе за негативні думки, за бажання когось покарати, нехай навіть неусвідомлено.

Неможливо позбавитися хвороби, не пробачивши себе самого.

– Розберися в своїх емоціях. Осмисли, в чому ти звинувачуєш себе, або когось іншого, прислухайся, які емоції це викликає у тебе.

– Треба зрозуміти, що у тебе завжди є вибір, як тобі реагувати на події, з любов`ю або із страхом. Прислухайся до себе, чого ти боїшся? Можливо ти боїшся, що тебе звинуватять в тому, в чому ти виниш інших.

– Навчися розуміти інших людей і знімати напругу. Щоб з цим справитися, навчися ставити себе на місце іншої людини, відчути і зрозуміти її наміри.

– Пробач себе. Для цього дай волю своїм слабкостям. Дозволь собі боятися, помилятися, страждати і злитися, мати свої недоліки. Полюби себе таким, яким ти є в даний момент, розуміючи, що це стан тимчасовий.

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