Німка в комі народила здорову дитину

Мешканка Німеччини народила дитину, знаходячись у вегетативному стані, повідомляє The Earth Times. Пологи відбулися півтора роки тому, проте з етичних міркувань німецькі лікарі оприлюднили інформацію лише 9 жовтня.

Вегетативний стан характеризується відсутністю психічних функцій, які можуть бути викликані різними пошкодженнями або дисфункцією півкуль головного мозку. У цьому стані у пацієнтів зберігаються вегетативні і рухові рефлекси, а також цикл зміни сну і неспання.

За словами співробітників лікарні при Університеті імені Фрідріха-Александера (Friedrich-Alexander-University), розташованого в німецьких містах Ерланген і Нюрнберг, 40-річна німка впала у вегетативний стан унаслідок порушень кровообігу головного мозку, викликаних інфарктом.

На момент інфаркту жінка знаходилася на 13 тижні вагітності. 22 тижні опісля вона народила здорову дитину. Директор медустанови Матіас Бекманн (Matthias Beckmann) заявив, що опісля півтора роки після пологів відхилень в здоров`ї дитини не спостерігається.

Співробітники лікарні не уточнили, як саме дитина з`явилася на світ: через природні родові шляхи або жінці знадобилася операція кесаревого перетину. Про подальшу долю пацієнтки, у момент пологів що знаходилася у вегетативному стані, також не повідомляється.

medportal.ru