Хронічна втома - вірусне захворювання

Новітні дослідження учених можуть свідчити про те, що синдром хронічної втоми, від якого у всьому світі страждає близько 17 мільйонів осіб, викликаний особливим вірусом, пише видання The New York Times.

Автор матеріалу Деніз Грейді посилається на статтю, опубліковану напередодні на сайті журналу Science, де повідомляється, що у 68 з 101 обстеженого з цим синдромом (67%) знайдений вірус XMRV. При цьому в контрольній групі здорових людей вірус виявлений лише у 3,7%. В ході подальших досліджень цей вірус знаходили майже у 98% хворих.

Повідомляється, що XMRV - це ретровірус, який, на зразок вірусу СНІДу, заражає організм довічно. Проте, Грейді пояснює, що поки що не доведено, що синдром хронічної втоми викликається саме цим вірусом.

korrespondent.net