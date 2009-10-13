В Україні через отруєння грибами продовжують помирати люди
12:04, 13 жовтня 2009Країна
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У Дніпропетровській області з 23 вересня по 12 жовтня від вживання дикорослих грибів померло 14 осіб, госпіталізовано 78. Усі померлі отруїлися блідою поганкою....
У Дніпропетровській області з 23 вересня по 12 жовтня від вживання дикорослих грибів померло 14 чоловік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив завідувач Дніпропетровського обласного центру з лікування гострих отруєнь Микола ШИНКАРЕНКО.
За його словами, всього за вказаний період з отруєннями грибами було госпіталізовано 78 чоловік.
М.ШИНКАРЕНКО зазначив, що на території Дніпропетровської області через неблагополучну екологію немає 100% їстівних грибів.
Разом з тим, він зазначив, що всі померлі отруїлися блідою поганкою.
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