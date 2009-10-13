Макарони допоможуть схуднути

На думку сучасних дієтологів, для того, щоб боротися з переїданням, в продукти харчування слід додавати щось їстівне, але погано перетравлюване. Тоді людина начебто з`їла багато, шлунок наповнила, а засвоїла мало, і, значить, їй не загрожує зайва вага і пов`язані з цим захворювання на зразок діабету другого типу.

Учені з розташованого в Мехіко Центру розвитку природних харчових продуктів Національного політехнічного інституту пропонують додавати в тісто, з якого роблять звичайні макарони, борошно з незрілих бананів. Воно містить погано перетравлювані форми крохмалю і полісахариди, а крім того, збагачене антиоксидантами. Та і мексиканським банановодам виходить підмога — урожай можна зібрати раніше, а зберігати його не доведеться.

inauka.ru