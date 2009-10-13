Кримчанин задихнувся м`ясом

43-річний чоловік загинув через потрапляння у верхні дихальні шляхи м`яса, яке він в стані алкогольного сп`яніння їв на вечерю у себе вдома у Феодосії (Крим).

Як повідомила прес-служба кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався ввечері 12 жовтня.

«Лікар «швидкої допомоги» констатував смерть», - відзначили рятувальники.