Унікальні зйомки: таємниця народження - фоторепортаж з жіночого тіла
Шведський фотограф Леннарт Нільсон десять років витратив на те, щоб зняти на плівку еволюцію ембріона від зачаття до народження...
Шведський фотограф Леннарт Нільсон зробив свої перші унікальні фотографії ще в 1965 році. Десять років життя він витратив на те, щоб зняти на плівку еволюцію ембріона від зачаття до народження.
Нільсон винаходив різні апарати і доcяг свого: в одній з клінік Стокгольма, пристосувавши мікрокамеру і мікроосвітлювач на кінець трубки цистоскопу, яким оглядають зсередини сечовий міхур, зняв тисячі унікальних кадрів просто в надрах матки, звідки люди роблять перший крок в світ...
|Сперматозоїд в складках слизової оболонки маткових труб просувається назустріч яйцеклітині
|Яйцеклітина...
|Чи відбудеться зустріч ?
|Стінки фалопієвої труби...
|Два сперматозоїди контактують з оболонкою яйцеклітини
Ферменти, що містяться в головці сперматозоїдів, розчиняють оболонку яйцеклітини, але тільки генетичний матеріал одного сперматозоїда бере участь в заплідненні.
|Один з 200 мільйонів батьківських сперматозоїдів, прорвавши оболонку яйцеклітини, буквально вливається в неї...
|Повздовжний розріз сперматозоїда
Генетичний матеріал міститься в головці сперматозоїда.
Через тиждень зародок, ковзаючи вниз по фаллопієвій трубі, переселяється в матку...
|Ембріон, прикріплений до слизової матки (+8 днів)
|Розвиток ембріона. Сірим кольором - майбутній головний мозок. (+22 дня)
|24 дні. Скелета у місячного зародка ще немає - є тільки серце, воно починає пульсувати на 18-й день
|28-й день після запліднення...
|5-тижневий ембріон, довжина 9 мм, вже вгадується обличчя з отворами для рота, ніздрів і очей
|40 днів
|Вісім тижнів
Ембріон, що швидко росте, добре захищений у чреві матері. За допомогою електронного мікроскопа Нільссон зміг збільшити зображення в сотні тисяч разів.
|6 місяців
Попереду ще вісім-десять безтурботних тижнів, але дитинці вже тісно в матці, і вона готується покинути її. Повертається вниз головою - так зручніше вибратися...
|36 тижнів
Через 4 тижні дитина побачить білий світ.