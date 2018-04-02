Унікальні зйомки: таємниця народження - фоторепортаж з жіночого тіла

Шведський фотограф Леннарт Нільсон зробив свої перші унікальні фотографії ще в 1965 році. Десять років життя він витратив на те, щоб зняти на плівку еволюцію ембріона від зачаття до народження.

Нільсон винаходив різні апарати і доcяг свого: в одній з клінік Стокгольма, пристосувавши мікрокамеру і мікроосвітлювач на кінець трубки цистоскопу, яким оглядають зсередини сечовий міхур, зняв тисячі унікальних кадрів просто в надрах матки, звідки люди роблять перший крок в світ...

Ферменти, що містяться в головці сперматозоїдів, розчиняють оболонку яйцеклітини, але тільки генетичний матеріал одного сперматозоїда бере участь в заплідненні.

Генетичний матеріал міститься в головці сперматозоїда.

Через тиждень зародок, ковзаючи вниз по фаллопієвій трубі, переселяється в матку...

Зовнішні клітини зародка зрослися з рихлою поверхнею матки і утворюють плаценту, або дитяче місце. Це губчастий шматок плоті служить людині в перші дев`ять місяців його життя і легенями, і шлунком, і печінкою, і ниркою...

Ембріон, що швидко росте, добре захищений у чреві матері. За допомогою електронного мікроскопа Нільссон зміг збільшити зображення в сотні тисяч разів.

Попереду ще вісім-десять безтурботних тижнів, але дитинці вже тісно в матці, і вона готується покинути її. Повертається вниз головою - так зручніше вибратися...

Через 4 тижні дитина побачить білий світ.

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