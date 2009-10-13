До епідемії грипу та ГРВІ в Україні - далеко

В Україні, за даними Центру грипу та гострих респіраторних інфекцій Міністерства охорони здоров’я, показники захворюваності на грип та ГРІ перебувають на неепідемічному рівні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, за даними центру з 10 контрольних міст, за минулий тиждень захворіло 42тис. 83 особи, госпіталізовано 251 особу (з них дітей - 235). Показник на 10 тисяч становить 43,8.

В цілому у всіх містах статистичний показник реєстрованої захворюваності має незначне підвищення (8,19%), порівняно з попереднім тижнем.

У дитячих вікових групах рівні захворюваності на грип та ГРІ в цілому по 10 містах, порівняно з минулим тижнем, підвищились на 8,19% серед дітей 0-14 років.

Спостерігається підвищення рівня захворюваності у Львові (3,12%), Сімферополі (6,77%), Києві (10,37%) Вінниці (5,54%), Дніпропетровську (13,11%), Донецьку (26,18%), Одесі (2,81%), Чернігові (3,83%) та Харкові (0,55%) поряд із тенденцією до зниження у Запоріжжі (-2,25%) порівняно до попереднього тижня.