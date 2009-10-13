Вітамін D після 65 років потрібно приймати щодня

Щоденні добавки вітаміну D в дозі 700-1000 МО як мінімум на 19% знижують ризик падінь і переломів кісток серед людей літнього віку, підрахували експерти "British Medical Journal". Проте доза менша за 700 МО не має ніякого ефекту проти пошкодження кісткової тканини.

Захист для кісток від вітаміну D починає виявлятися протягом двох-п`яти місяців регулярного прийому і продовжується і через рік щоденного споживання. Англійські лікарі вважають, що людям старшим 65 років необхідно щодня одержувати достатню кількість вітаміну D з вітамінними добавками, оскільки за допомогою сонячного світла і деяких продуктів харчування - основних джерел речовини, - одержати адекватні дози компоненту досить складно.

ami-tass.ru