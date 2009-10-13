Прикарпаття отримало 11 млн грн на програму «Цукровий діабет»

Прикарпаття отримало понад 11 млн.грн. на реалізацію урядової програми «Цукровий діабет».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації з гуманітарних питань Василь ГЛАДІЙ.

За його словами, “цього року на реалізацію цієї програми ми отримали 11 мільйонів 100 тисяч грн.”.

«З них 5 мільйонів 200 тисяч – це цільова субвенція з державного бюджету для області, – додав заступник голови облдержадміністрації. - 2 мільйони 800 тисяч – кошти місцевого бюджету. І 3 мільйони 300 тисяч – додаткова дотація з державного бюджету».

В.ГЛАДІЙ поінформував, що нині в Івано-Франківській області проживають 28,5 тис. хворих на цукровий діабет. З них 4 тисячі – інсулінозалежні. Серед них – 190 дітей.

«Діти на 100% забезпечені інсуліном імпортного виробництва, – наголосив він. - Дорослі повністю забезпечені вітчизняним інсуліном і частково – імпортним». На його думку, додаткова дотація дає можливість забезпечити «всіх без винятку імпортним інсуліном до кінця цього року і на початок наступного».

Керівництво Івано-Франківщини доручило керівникам районів і міст забезпечити хворих на цукровий діабет таблетованими цукрознижувальними препаратами, засобами введення інсуліну і самоконтролю. Також лікувально-профілактичні заклади отримають тести-смужки для глюкометрів.