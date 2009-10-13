У лікарні Івано-Франківська сьогодні подали тепло

В івано-франківські лікарні, школи і дитсадки сьогодні подали тепло, а для решти споживачів опалювальний сезон розпочнеться 15 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС.

Він у присутності журналістів підписав розпорядження міського голови «Про початок опалювального сезону», яким передбачено з 15 жовтня розпочати опалення і подачу тепла споживачам з всіх котелень міста.

За словами міського голови, оскільки синоптики на два найближчі дні передають різке зниження температури, то опалювальний сезон в Івано-Франківську розпочнеться відповідно до законодавства.

В.АНУШКЕВИЧУС наголосив, що місто стовідсотково готове до опалювального сезону. На підготовку до роботи в осінньо-зимовий період з міського бюджету виділено близько 11 млн. грн.

За його словами, поточна заборгованість підприємства «Івано-Франківськтеплокомуненерго» за газ «не зросла, а навпаки – зменшилася». На сьогодні чистий борг підприємства перед ДК «Газ України» становить 37 млн. грн., а ще недавно цей борг був понад 50 млн. грн.