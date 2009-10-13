Доплати медикам за стаж введуть уже з грудня?

Кабінет міністрів України вивчає можливість введення медикам доплати за стаж не з січня 2010 року, як заплановано, а з грудня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила під час зустрічі з працівниками Волинської обласної клінічної лікарні.

«З 1 січня, а може бути – ми подивимося і розрахуємо – можливо, і з 1 грудня ми будемо для всіх співробітників системи охорони здоров`я, без виключення, вводити те, чого у вас не було всі 18 років – доплату за стаж», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.