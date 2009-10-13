У Кривому Розі четверо школярів отруїлися дурманом

Стан середньої тяжкості

У Кривому Розі через вживання насіння дурману госпіталізовано четверо школярів 1994 року народження. Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС у Дніпропетровській області. 9-класники дитячого будинку №3 Саксаганського району міста наїлися насіння дурману під час неорганізованої прогулянки. Наразі постраждалі перебувають у відділення дитячої токсикології лікарні №8 Кривого Рогу в стані середньої тяжкості.

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