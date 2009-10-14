Хто контролює біоритми людини?
08:46, 14 жовтня 2009Країна
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Удосвіта і на заході сонця мозок посилає імпульси
Головний мозок посилає короткі електричні імпульси всьому організму удосвіта і на заході сонця, решту часу він не посилає ніяких сигналів, і таким чином будить організм і навпаки, готує його до нічного відпочинку
Такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого в випуску журналу Science.
Це відкриття не тільки дозволить розробити більш довершені методики лікування різних типів порушень сну, але і ставить хрест на теорії добових, або, як говорять фахівці, циркадних ритмів, що панувала серед учених протягом останніх двох з половиною десятиліть. Про це повідомляють РІА Новини.
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