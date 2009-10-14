Хто контролює біоритми людини?

Головний мозок посилає короткі електричні імпульси всьому організму удосвіта і на заході сонця, решту часу він не посилає ніяких сигналів, і таким чином будить організм і навпаки, готує його до нічного відпочинку

Такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого в випуску журналу Science.

Це відкриття не тільки дозволить розробити більш довершені методики лікування різних типів порушень сну, але і ставить хрест на теорії добових, або, як говорять фахівці, циркадних ритмів, що панувала серед учених протягом останніх двох з половиною десятиліть. Про це повідомляють РІА Новини.

focus.ua