Українці їдять небезпечний рис
09:04, 14 жовтня 2009Країна
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Гречана крупа безпечніша за рис. Про це на прес-конференції в «Оглядачі» розповів президент "Науково-дослідного Центру Незалежних Споживчих Експертиз ТЕСТ" Валентин Безрукий.
«Якщо ви купуєте гречану крупу, то шанси, що у вас будуть якісь проблеми, нікчемно малі. Тому що крупа достатньо якісний продукт. Це місцеве виробництво» - розповів експерт.
Що стосується рису, Безрукий розповів, що зараз рис потрібно перевіряти на вміст ГМО, тому що рис – одна з найбільш вироблюваних у світі культур, і модифікувати її для поліпшення урожаю, намагається багато виробників.
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