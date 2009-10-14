Українці їдять небезпечний рис

Гречана крупа безпечніша за рис. Про це на прес-конференції в «Оглядачі» розповів президент "Науково-дослідного Центру Незалежних Споживчих Експертиз ТЕСТ" Валентин Безрукий.

«Якщо ви купуєте гречану крупу, то шанси, що у вас будуть якісь проблеми, нікчемно малі. Тому що крупа достатньо якісний продукт. Це місцеве виробництво» - розповів експерт.

Що стосується рису, Безрукий розповів, що зараз рис потрібно перевіряти на вміст ГМО, тому що рис – одна з найбільш вироблюваних у світі культур, і модифікувати її для поліпшення урожаю, намагається багато виробників.

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