Зруйнований алкоголем мозок - відновлюється

Руйнування мозку унаслідок зловживання алкоголем, що раніше вважалися необоротними, можуть бути відновлені гормонами росту. До такого висновку дійшли в своїх дослідженнях учені Упсальського університету.

Біологи давно довели, що тривале зловживання спиртним може порушувати утворення нових нервових клітин в частинах мозку, що відповідають за пам`ять і пізнавальні функції. Але останні дослідження на тваринах, які одержували опіати, - морфій або героїн - разом з гормонами росту, свідчать про те, що ріст клітин все ж таки відбувається.

Біолог університету Фред Нюберг в інтерв`ю газеті "Уппсала Нюа Тіднінген" відзначив, що клінічні випробування за участю людей можуть бути початі через декілька років.

ami-tass.ru