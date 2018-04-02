Чим перекусити дитині в школі?

Шкільні сніданки дитина їсти не хоче, а самостійний вибір не виходить за рамки чіпсів і шоколадок. Жодна свідома мама з таким становищем не змириться. І, звичайно, почне готувати ланчі самостійно. Як правильно це зробити і які продукти краще використовувати?

Серед безлічі варіантів є два найбільш корисних і зручних. Перший - це молоко і молочні продукти. Другий - бутерброд або сендвіч.

Молочні продукти Чим дитячі потреби в харчуванні принципово відрізняються від дорослих? Перш за все, швидким ростом і вимагою підвищеної кількості кальцію. Він необхідний для здоров`я кісток і зубів, це всі знають. Недолік кальцію в підлітковому віці безпосередньо пов`язаний з проблемами в літньому віці - остеопорозом і переломами.

Найбільша кількість кальцію потрібна в період з 9 до 18 років. Денна норма - 1300 міліграм. Це приблизно 4 порції молочних продуктів в день. Одна порція рівна великій склянці молока, 2 порціям йогурту, 2 скибочкам сиру, 150 г домашнього сиру.

Менш відомий факт - це те, що кальцій необхідний для розповсюдження нервових імпульсів по тілу. Один з симптомів його недоліку - знервована поведінка, дратівливість, поганий настрій, іноді безсоння. Пригадайте дитинство своєї дитини. Коли ви скаржилися на поганий сон і безпричинний плач малюка, лікар виписував глюконат кальцію. Заспокійлива дія кальцію добре відома лікарям. До шкільного віку про цей факт якось забувають і не пов`язують емоційний неспокій з браком кальцію.

Чи підходить будь-який молочний продукт школяру? Звичайно, ні. Якщо ви занепокоїлися вмістом кальцію в харчуванні дитини, то головне правило: цукор і кальцій несумісні. Цукор зводить нанівець всі достоїнства молока. Саме тому солодкі сирки, фруктово-цукрові йогурти і шоколадне молоко не мають нічого спільного із зміцненням кісток і зубів. Вибирайте молочні продукти з натуральним смаком. Якщо дитина не згодна їх їсти, додайте в йогурт і сир родзинки, курагу, пластівці. Такі начинки подобаються всім дітям. Також не пошкодить 1-2 крекери або печиво.

Сендвіч Так, так. Старий добрий бутерброд - краще перекушування для старанного учня. Тільки тепер він називається сендвіч і до нього пред`являються підвищені вимоги.

Батьки традиційно всю увагу приділяють начинці, тому, що вони покладуть між шматочками булочки. Але виявляється, начинка - це не головне. Поясню чому. Без білка (м`яса) цілком можна провести учбовий день. Без жиру, природно, теж. І овочі/фрукти теж не сильно допоможуть дитині в навчанні. А ось що йому абсолютно необхідне - так це енергія з вуглеводів. Це основа як активного руху, так і не менш активного міркування головою.

Єдине джерело харчування для мозку - глюкоза, кінцевий продукт розпаду вуглеводів. Вуглеводи бувають складні і прості. До першої групи відносяться крупи (вівсянка, гречка, рис, пшоно), вироби з борошна (хліб, макарони, пластівці), боби (горох, квасоля, чечевиця). До простих вуглеводів належать цукор і мед. Якщо складних вуглеводів в харчуванні недостатньо, у дитини з`являється нестримна тяга до солодкого. І найчастіше в цьому немає його провини або дитячої примхи.

Школярі повинні запам`ятовувати величезні об`єми інформації. Такої інтенсивної роботи наш мозок не проробляє ні на якому іншому етапі життя. Природно, що потрібне постійне «заряджання» у вигляді вуглеводів. Але мозку ніколи чекати, коли рис або макарони пройдуть свій нешвидкий шлях і перетворяться на глюкозу. Мозок хоче працювати тут і зараз, тому і командує: «вперед - за солодким!». Адже цукор, що міститься в кондитерських виробах, перетворюється на глюкозу за лічені хвилини і може швидко забезпечити школяра необхідним для навчання «паливом». Тому і починається перебирання в думці таких варіантів, як булочки, вафельки і шоколадні батончики. А шкільні кафетерії надають необмежені можливості для таких дитячих бажань.

Щоб звести до мінімуму тягу до солодкого, батькам потрібно наперед потурбуватися. Тобто приготувати таке перекушування, яке забезпечить вуглеводами ваше чадо. Переглянувши список складних вуглеводів, приходимо до висновку, що найпрактичніший варіант - це хліб. Під хлібом маю на увазі також і лаваш, питу, хрусткі хлібці, коржики - кому що подобається.

Пріоритет повинен бути у хліба з цілісного зерна. По-перше, він багатший вітамінами і мінералами в порівнянні з хлібом з білої муки. По-друге, зерновий хліб забезпечує плавніше розщеплювання вуглеводів і стабільний рівень цукру в крові.

Кількість хліба також має значення. Саме тому сендвіч, що складається з 2-х скибочок, краще бутерброда з одного шматка хліба. Бутерброд в кращому разі дасть протриматися один урок, сендвіч дозволить не думати про їжу і солодке 2-3 години.

Тепер можна перейти і до начинки. Оскільки спеціально готувати не завжди виходить, можна творчо використовувати залишки вечері або обіду. Вкладіть всередину сендвіча відбивну, розрізану уподовж котлету, печінкові оладки. Ну і звичайно, завжди доречні лист салату, кружечки помідора або огірка.

Якщо є небагато часу, можна приготувати салат або паштет. Наприклад, перемішати тунець, нарізані яйця, ложку майонезу і вкласти в питу або змішати лосось з м`яким сиром, зеленню і намазати на хліб.

Не підходять як начинка ковбаса, карбонати і інші досягнення м`ясної промисловості. Надлишок жиру, солі, консервантів і другорядне м`ясо - зовсім не те, що потрібно молодому організму, що росте.

Що робити, якщо проспали, і зробити сендвіч абсолютно ні з чого? Тоді використовуємо запасний варіант - банан. Це найкалорійніший і найбагатший вуглеводами фрукт. Банан можна назвати «картоплею південної півкулі» - у них дуже схожий склад. Тому для підтримки сил він цілком підходить. Але є одна хитрість. Все-таки 90 калорій одного банана не порівняються з 300 калоріями сендвіча. Тому банан потрібно з`їсти із порцією несолодкого йогурту. Так ви «вбиваєте 2-х зайців» - і робите перекушування дитини більш поживним і забезпечуєте його порцією кальцію. Залишилося тільки переконати спадкоємця з`їсти ці два продукти одночасно.

На закінчення ще один аргумент на користь перекушувань. Потреби в калоріях, вітамінах і мінералах у школярів майже такі ж, як і у їх батьків. І забезпечити їх всіма необхідними речовинами лише за три прийоми їжі майже неможливо. Тому оптимальним режимом харчування слід вважати 3 основних прийому їжі і 2-3 перекушування протягом дня. Якщо перекушування зводиться до порції чіпсів, це означає, що дитина не одержить денної норми необхідних поживних речовин.

Не перекладайте відповідальність за харчування на школу. Корисні звички, закладені в дитинстві, залишаться з дитиною і в дорослому житті.

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