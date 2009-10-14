В Херсонський області двоє осіб отруїлися грибами
10:46, 14 жовтня 2009Країна
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Стан середньої тяжкості
В Херсонський області двоє осіб отруїлися грибами.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, 13 жовтня до Цюрупинської районної лікарні були госпіталізовані мешканки с. Любимівка - 62-річна та 23-річна жінки з діагнозом “отруєння грибами”. Наразі стан здоров’я постраждалих – середньої тяжкості.
Загалом з початку року в Херсонський області від отруєння грибами вже постраждали 18 осіб, серед яких 6 дітей.
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