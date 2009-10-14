Україна має шанс отримати 105 млн $ на боротьбу з туберкульозом

Україна цього року має всі шанси отримати від міжнародних організацій близько 105 млн. доларів США на реалізацію програм з контролю за розповсюдженням туберкульозу, СНІДу та ВІЛ-інфекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Луганську повідомив голова правління міжнародної громадської організації "Міжнародний інститут проблем ВІЛ/СНІД і туберкульозу" Эліот ПЕРЛМАН.

За його словами, торік заявка України про фінансування протитуберкульозних програм, подана до Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, не була задоволена. Цього року документи за компонентою "туберкульоз" були оформлені кваліфікованіше, й Україна має набагато більше шансів отримати кошти від цього міжнародного фонду. Результати розгляду заявки будуть оголошені найближчими тижнями.

На думку Э.ПЕРЛМАНА, головними проблемами в Україні є діагностика і лікування ко-інфекції туберкульозу, тобто приєднаної до ВІЛ/СНІД-інфекції. Тому з восьми основних напрямків діяльності боротьби з туберкульозом, визначених у поданій до Глобального фонду заявці України, головними є поліпшення діагностики туберкульозу, лікування ВІЛ-інфікованих від приєднаної туберкульозної інфекції, а також поліпшення контролю за захворюваністю в сільських районах.

"Метою нашого приїзду в Луганську область є вивчення спільної роботи по боротьбі з туберкульозом всіх інституцій - державних структур, медичних установ, місцевих органів влади і громадських організацій, таких як Червоний Хрест чи донорські організації", - зазначив Э.ПЕРЛМАН.

Довідка УНІАН. Україна за поширенням туберкульозу посідає 7-ме місце серед держав на пострадянській території, а Луганська, Херсонська і Миколаївська області мають найвищі показники захворюваності. Хворіють в основному люди 30-40 років. Найчастіше туберкульоз виявляють у мігрантів, осіб без постійного місця проживання, неорганізованої молоді й дітей з малозабезпечених і неблагополучних родин.

В Луганській області на сьогодні діє регіональна програма з протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІД-інфекції, що фінансується з обласного і державного бюджетів. Крім того, в регіоні реалізується програма ПАРЄ "Підтримка діяльності з контролю за туберкульозом", завдяки якій число випадків перерваного лікування вдалося зменшити з 30% до 6%.