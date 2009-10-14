Як швидко знизити тиск

Існує безліч способів знизити тиск - зокрема за допомогою медикаментів. Проте німецькі учені знайшли інший, достатньо швидкий і ефективний спосіб нормалізувати кров`яний тиск.

Дослідження показали, що лише 10-хвилинна медитація з правильним диханням допомагає знизити високий кров`яний тиск.

Фахівці радять розслабитися, зайняти зручне положення і концентруватися на диханні. Дихати потрібно спокійно, розмірено, поволі і глибоко. Вже через декілька хвилин ви відчуєте полегшення, а через 10 хвилин такої терапії тиск нормалізується повністю.

Учені запевняють, що така техніка дуже ефективна в тих випадках, коли підвищення тиску провокують стреси.

Також при гіпертонії допомагають вправи йоги.

health.passion.ru