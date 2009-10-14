Негода знеструмила 1152 населених пункти в 12 областях України

На роботах з ліквідації наслідків ускладнення погодних умов у 12 областях працюють 720 рятувальників та 95 одиниць техніки МНС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій з посиланням на начальника прес-служби МНС Ігоря КРОЛЯ.

Як повідомлялося, внаслідок негоди та через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач, зокрема, поривів вітру, на заході - дощу та мокрого снігу, що сталося у другій половині дня 13 жовтня та у ніч проти 14 жовтня, у 12 областях сталося знеструмлення 1152 населених пунктів. Координацію аварійно-відновлювальних робіт здійснюють опергрупи Головних облуправлінь МНС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, зокрема: у Львівській – 613, в Івано-Франківській – 242, у Рівненській – 116, Тернопільській – 58, Волинській – 54, Закарпатській – 24, в Одеській – 16, у Київській – 8, Хмельницькій – 7 , Чернівецькій – 6, Житомирській – 5 та Вінницькій – 3.

Найбільшої шкоди стихія завдала Львівщині, де також знеструмлені контактні лінії залізничних колій у межах Сколівського району. Через знеструмлення водозаборів тимчасово припинене водопостачання міст Сколе, Стебник та частково Дрогобича. Знеструмлені об’єкти життєзабезпечення – лікарні та школи забезпечуються резервними джерелами живлення (дизельгенераторами). На ділянці залізниці на Сколівщині пасажирські поїзди рухаються за допомогою дизельних потягів. Жертв і постраждалих немає. На місцях працюють підрозділи МНС, бригади обленерго та комунальних служб, загалом 244 чоловіки особового складу та 57 одиниць техніки, у тому числі 155 рятувальників і 24 одиниці техніки МНС. У резерві 20 пересувних електростанцій різної потужності (від 3 до 10 КВт).

У Закарпатті внаслідок ускладнення погодних умов у селищі Воловець через відгортання шлейфу (проводу) на трансформаторній підстанції сталося знеструмлення лінії електропередач 110 кВ на напрямку Воловець - Скотарське - Бескид. О 21.50 електропостачання повітряної лінії відновлене шляхом переведення на резервну лінію електропостачання. В Ужгороді, Воловецькому та Іршавському районах сталося падіння окремих дерев на електротрансформатори, лінії електропередач та дороги. Підрозділами МНС дороги розчищені. Затримки руху на дорогах не зареєстровані. Жертв і постраждалих немає.

За прогнозом гідрометцентру МНС, протягом 14 жовтня у західних областях країни очікуються дощ та мокрий сніг, місцями сильні опади, температура повітря - 2-7 градусів тепла, у Карпатах - 0-5 градусів морозу.