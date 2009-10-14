У Росії вакцини від грипу A/H1N1 випробують на дітях

Росздоровнагляд вирішив випробувати на дітях інактивованої і живої вакцин проти грипу A/H1N1, розроблених на базах НВО «Мікроген», які почнуться з 15 і 19 жовтня відповідно.

«Обидві вакцини – і жива і інактивована – показали хорошу переносимість і низьку реактогенність, у зв`язку з чим у понеділок Росздоровнагляд видав дозвіл продовжити дослідження на дітях», – пояснив РІА Новини прес-секретар виробника вакцин Тимофій Пешков.

За його словами, з 15 жовтня планується почати дослідження інактивованої вакцини проти грипу A/H1N1 на 120 дітях від шести місяців до 18 років в Клінічній лікарні № 1 обласного центру алергології і імунології в Смоленську і в НДІ грипу РАМН в Санкт-Петербурзі.

Першими будуть щеплені 30 дітей від 12 до 18 років, 22 жовтня ще 30 дітей від шести до 12 років, 29 жовтня прищеплять дітей від трьох до шести років і в останню чергу - дітей від шести місяців до трьох років.

Крім того, на базах в Смоленську і Санкт-Петербурзі планується з 19 жовтня почати дослідження інактивованої вакцини на 30 добровольцях старше 60 років.

У дослідженнях живої вакцини повинні взяти участь 90 дітей від трьох до 18 років. Наукові бази розташовані в Пермі в Державній медичній академії імені Вагнера і в Санкт-Петербурзі в НДІ грипу РАМН.

Паралельно з дітьми у випробуваннях живої вакцини проти нового грипу також братимуть участь 30 добровольців старше 60 років. Початок досліджень запланований на 21 жовтня.

У Росії проти грипу A/H1N1, жертвами якого в світі сталі більш як 4,5 тисяч осіб, створено три вакцини: одна жива і три інактивовані.

focus.ua