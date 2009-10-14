5 міфів про здоров'я дитячого зору

Багато батьків виросли з чітким усвідомленням деяких медичних тверджень про дитяче здоров`я, які насправді можуть бути застарілими або навіть невірними. Експерти дитячої лікарні Лос-Анджелеса /США/ проаналізували п`ять найпоширеніших переконань про здоров`я дитячого зору і довели, що вони насправді є лише міфами. Міф 1: сидіти близько до телевізора шкідливо для дитячого зору. У реальності, говорить доктор Марк Борчерт, якщо дитина сидить за монітором телевізора або комп`ютера протягом чотирьох годин або більше, це в першу чергу негативно позначиться на її інтелектуальному розвитку, але не завдасть збитку його очам. За оцінками, майже половина дітей початкової школи щодня дивляться телевізор або сидять за комп`ютером більш як 4 години. Офтальмологи відзначають, що при тривалому фокусуванні на певному об`єкті, наприклад на комп`ютерному моніторі, діти дійсно можуть розвинути проблеми із зором нарівні з головними болями і іншими проблемами здоров`я. Проте, тривалий перегляд телевізора або тривалі ігри на комп`ютері швидше погіршать соціальну взаємодію і академічну успішність дитини, ніж зір, стверджують фахівці. Згідно рекомендаціям медиків, монітор комп`ютера або телевізора повинен знаходитися на рівні очей, необхідно правильно налаштувати яскравість і контрастність екрану, а також привчити дитину кожні 20 хвилин при перегляді робити перерву і давати відпочинок очам.

Міф 2: вживання великої кількості моркви допоможе поліпшити зір. Морква містить вітамін А, який служить ключовим елементом для підтримки загального хорошого харчування, пояснюють лікарі, але овоч ніяк не є панацеєю від всіх очних проблем. Набагато корисніше для дитячого зору такі продукти, як листяні зелені овочі, різні фрукти і злаки, багаті каротиноїдом лютеїном, здатним запобігти найпоширенішим причинам сліпоти в дорослому віці.

Міф 3: контактні лінзи безпечні тільки для дорослих. Доктор Борчерт говорить, що це не так: діти можуть носити контактні лінзи при правильному дотриманні інструкції. Лікар може призначити носіння контактних лінз в ранньому віці, коли дитина пройшла хірургічну операцію на очі після видалення катаракти, рубцювання рогівки або ретинопатії. Проте клініцисти не рекомендують використання контактних лінз в дитячому віці виключно з косметичних причин. Крім того, контактні лінзи для дітей повинні бути виписані тільки офтальмологом або доктором оптометрії.

Міф 4: часто діти одержують очні травми при іграх в домашній обстановці. Насправді найпоширенішою причиною /приблизно 59% випадків/ пошкодження зору в дитинстві є спортивні заходи - як в школі, так і удома. У Америці діти молодші 14 років найчастіше травмують очі при грі в бейсбол, а підлітки і молодь у віці від 15 до 24 років - граючи в баскетбол. Не дивлячись на це, тільки 15% дітей носять захисні окуляри, займаючись активним спортом.

Міф 5: маленьких дітей важко або зовсім неможливо привчити носити сонцезахисні окуляри. Через таке переконання багато батьків не купують дітям сонцезахисні окуляри, хоча обізнані про шкоду ультрафіолетових променів для зору. Дитячі очі пропускають на 70% більше небезпечного ультрафіолету від сонця, який швидко досягає крихкої сітківки ока. Експерти відзначають, що в даний час доступні окуляри з темним склом розроблені спеціально для зручного і комфортного носіння маленькими дітьми. Для дошкільнят існують окуляри із зручними ремінцями на липучці, завдяки чому діти легко адаптуються і не загублять їх.

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