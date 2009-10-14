Надлишок вітаміну А серйозно шкодить людині

Американські учені закликали підходити з обережністю до вживання в їжу вітаміну А, оскільки його надлишок може заподіяти організму серйозну шкоду, викликавши проблеми з виробленням енергії клітинами і створивши хаос у всіх внутрішніх органах.

На потенційну небезпеку цієї речовини звернули увагу співробітники одного з дослідницьких центрів Нью-Йорка, що займаються боротьбою з онкологічними захворюваннями. Експерти відзначили, що люди можуть неусвідомлено перевищити необхідну дозу вітаміну А, оскільки він міститься не тільки в добавках, фруктах і овочах, але і в різних косметичних кремах.

При проведенні експериментів учені використовували людські клітини і клітини організму лабораторних мишей. При цьому фахівці оцінювали дію вітаміну А на різних стадіях вироблення енергії. Виявилось, що його ключовий компонент – ретинол – виступає як датчик живлення при даних процесах. Він також необхідний для метаболізму мітохондрії, повідомляє АМИ-ТАСС.

Якщо організм одержує дуже багато або дуже мало подібної речовини, то мітохондрія не функціонує належним чином, а в клітинах всіх внутрішніх органів наступає хаос. У зв`язку з цим учені порадили з обережністю використовувати харчові і косметичні продукти, збагачені вітаміном А.

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