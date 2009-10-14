Відсутність Інтернету провокує стрес
14:44, 14 жовтня 2009Країна
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Вибиває з ритму
Не маючи доступу до інтернету, люди відчувають себе тривожніше. Про це стверджують аналітики компанії Future Laboratory.
Згідно опитування компанії, відсутність мобільного зв`язку і можливості зв`язатися з близькими через Інтернет викликає стрес у 36% опитаних, тоді як 29% заявили, що в таких умовах вони відчувають себе «вільніше», пише газета The Telegraph.
За час проведення дослідження кількість людей, що заявили про необхідність інтернету, зросла на 7%.
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