Відсутність Інтернету провокує стрес

Не маючи доступу до інтернету, люди відчувають себе тривожніше. Про це стверджують аналітики компанії Future Laboratory.

Згідно опитування компанії, відсутність мобільного зв`язку і можливості зв`язатися з близькими через Інтернет викликає стрес у 36% опитаних, тоді як 29% заявили, що в таких умовах вони відчувають себе «вільніше», пише газета The Telegraph.

За час проведення дослідження кількість людей, що заявили про необхідність інтернету, зросла на 7%.

focus.ua