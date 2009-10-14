У Кіровограді секс-працівниць вчать профілактиці ВІЛ

У Кіровоградці працівниць секс-індустрії навчають запобігати поширенню ВІЛ в рамках благодійної програми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив президент обласного благодійного фонду «Повернення до життя» Олександр ОСТАПОВ.

За його словами, всього програмою передбачено охопити близько 350 клієнток.

«Дослідження показали, що у Кіровограді з 2003 до 2008 року кількість випадків інфікування ВІЛ статевим шляхом збільшилась з 23% до 41,9%. Тому ми вирішили активно працювати на упередження поширення інфекції з найбільш уразливою цільовою аудиторією – секс-працівницями», - зауважив О.ОСТАПОВ.

Як зазначила менеджер напрямку з профілактики ВІЛ серед працівників секс-бізнесу Олена ЛИМАР, в Кіровограді зараз налічується близько 450 повій.

«На сьогодні більше половини з них охоплені програмою. Вік цих жінок – від 18 до 50 років. Ми чули, що в місті працюють неповнолітні дівчата, але працювати з ними не доводилось, не перетинались», - зауважила О.ЛИМАР.

За її словами, програма включає в себе розповсюдження брошур, буклетів, безкоштовну видачу презервативів тощо. Також з жінками, задіяними у секс-індустрії, працюють соціальні працівники, які в індивідуальному порядку визначають методи соціальної, психологічної та моральної реабілітації.

«Для нас позитивним результатом є те, що 2 клієнтки за час дії програми стали нашими волонтерами», - підкреслила О.ЛИМАР.