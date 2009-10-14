Чисельність підлітків в Україні останнім часом скоротилася на 10%

За даними Державної медичної статистики, в Україні чисельність підлітків скоротилася на 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на відкритті VІ Конгресу педіатрів України повідомив директор Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, президент Асоціації педіатрів України Юрій АНТИПКІН.

За його словами, за такої ситуації залишається високою і зростає серед молоді поширюваність усіх захворювань. “Така тенденція свідчить, що у одного підлітка реєструється одразу кілька хвороб. Перше місце займають захворювання органів дихання”, - зазначив Ю.АНТИПКІН, наголосивши, що у структурі підліткових хвороб є певні гендерні відмінності - у юнаків перше місце посідають хвороби кістково-м’язової системи, у дівчат найчастіше фіксується сечостатева патологія (за рахунок зростання запальних захворювань нирок та розладів менструальної функції).

“Рівень здоров’я українських дівчат-підлітків набагато гірший, ніж у хлопців. У двох третин дівчат адаптаційні резерви організму оцінювалися як низькі, а це ж прошарок суспільства, який у найближчі роки має виконати материнську функцію”, - зауважив Ю.АНТИПКІН.

Він також наголосив, що найважливішими чинниками щодо зниження здоров’я та адаптаційного резерву підлітків є негативні складові способу їхнього життя, а саме: незадовільна рухова активність, нераціональний розподіл вільного часу, тривале сидіння за комп’ютером, перед телевізором, а також захоплення мобільним телефоном. “Дослідження біофізиків довели, що навіть 2-хвилинна розмова підлітків 11-13 років по мобільному телефону істотно змінює біоелектричну активність головного мозку, яка до норми повертається лише через дві години. А це призводить до того, що у дитини може змінюватися настрій, знижується засвоєння навчального матеріалу”, - сказав Ю.АНТИПКІН.