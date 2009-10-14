В учнів гімназій та ліцеїв частіше виявляють невротичні стани

У таких навчальних закладах, як гімназії та ліцеї, у дітей частіше спостерігаються такі специфічні стани, як невротизація, підвищення артеріального тиску, зниження гостроти зору, порушення постави та інші функціональні розлади органів та систем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на відкритті VІ Конгресу педіатрів України повідомив директор Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, президент Асоціації педіатрів України Юрій АНТИПКІН.

За його словами, при вивченні фактичного навчального навантаження виявлено значне перевищення гігієнічного рівня тижневого навантаження - 5 годин на тиждень. “Це пов’язано з тим, що за навчальними планами, у ліцеях та гімназіях передбачено збільшення кількості уроків. Сучасні вимоги до високого рівня знань школярів та їхнє мотивоване бажання отримати вищу освіту часто потребують додаткових занять, при цьому тривалість навчального дня сучасного школяра сягає 12 годин”, - сказав Ю.АНТИПКІН.

Він переконаний, що такий ритм життя сучасних підлітків зумовлює виникнення хронічної втоми, несприятливий перебіг адаптаційних процесів та порушення фізичного розвитку.

“Згідно з даними офіційної статистики, рівень соматичного здоров’я, навіть у здорових підлітків, слід вважати незадовільним. Більша половина здорових дітей має низький рівень адаптаційних резервів організму”, - сказав Ю.АНТИПКІН, зазначивши, що особливостями сучасного стану здоров’я дітей підліткового віку, є вплив на їхній організм постійно діючих стресових перевантажень. “Це призводить до порушення механізмів саморегуляції фізіологічних функцій, сприяючи розвитку психосоматичних розладів. При оцінці фізичного розвитку підлітків, за даними досліджень фахівців Інституту педіатрії акушерства та гінекології, виявлено збільшення кількості дітей з дисгармонійним фізичним розвитком, яке спостерігається майже у 15% дітей, зокрема і через дефіцит маси тіла”, - наголосив Ю.АНТИПКІН.

На його думку, харчовий раціон більшості дітей має здебільшого вуглеводну направленість і недостатній за вживанням овочів та фруктів, тваринних білкових продуктів і жирів.

“Дослідження фахівців виявили, що тільки у кожної третьої дитини добовий режим відповідає віковим нормативам, а понад чверть мають грубе його порушення і взагалі не снідають перед початком занять”, - сказав Ю.АНТИПКІН.