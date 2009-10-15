У яблуках містяться зовсім небагато калорії, але при цьому в них велика кількість вітамінів і корисних речовин, які необхідні нашому організму, зокрема, і для підтримки краси і здоров`я.

Дієта, яку ми хочемо запропонувати вашій увазі, не представляє ніякої небезпеки для організму, вона заснована на дії таких речовин, як пектин, калій і фруктові кислоти, які сприяють виведенню з організму жирів, спалюванню калорій, активізації обмінних процесів і процесів травлення.

Не можна забувати і про те, що клітковина, що міститься в яблуках, сприяє швидкому настанню відчуття насичення, а глюкоза і фруктоза зберігають стабільне збереження рівня цукру в крові, що без зайвих зусиль з вашого боку утримує від бажання з`їсти чогось сладенького, наприклад, ту ж шоколадку.

Яблучна дієта може бути представлена декількома варіантами, які можуть пропонувати підтримку разового розвантажувального дня в тиждень, коли в їжу йдуть тільки яблука і уживається велика кількість рідини, або ж, навпаки, в розвантажувальний день слід обійтися напівторою кілограмами яблук, але без вживання рідини зовсім.

Великою популярністю користуються і яблучні для кефіру розвантажувальні дні, коли слід з`їдати по одному яблуку і випивати по половині стакана кефіру кожен прийом пищи, а таких прийомів повинно бути п`ять-шість в день.

А якщо ж дотримуватися яблучної дієти протягом тижня, яка дозволяє включати в свій раціон не тільки яблука, але і інші корисні продукти, то така дієта вважатиметься найм`якшою і ефективнішою.

Притому, що вам не доведеться переживати почуття голоду, зайві кілограми почнуть неминуче прощатися з вами.

Ось зразкове меню на три дні, після чого їх слід повторити.

День перший:

Сніданок: шматочок хліба, одна столова ложка сиру невисокої жирності, половина яблука.

Обід: рибний салат, який готується із ста п`ятдесяти грамів риби, одного яблука,

одного апельсина, пучка селери і заправляється 75-а грамами нежирного йогурту і лимонним соком.

Вечеря складається з двох житніх бутербродів з сиром, на один з яких слід покласти шматочки одного яблука, а на іншій можна покласти кружечки свіжого огірка, посипаного зверху зеленню.

У перерві між обідом і вечерею можна спожити невелику кількість сиру, приблизно сто грамів, і одне яблуко.

День другий: Сніданок: одне яблуко в натертому вигляді, одна столова ложка родзинок, тридцять грамів вівсяних пластівців, 150 млг молока з низьким вмістом жиру.

Після деякого часу, в перерві між сніданком і обідом, можна з`їсти одне яблуко.

Обід складається з млинчиків, приготованих з тридцяти грамів пшеничної муки, шести столових ложок нежирного молока і одного яйця, начиненого яблучними скибочками.

На вечерю в меню передбачається наявність сорока грамів рису, змішаного з нарізаними скибочками яблука і половинкою банана.

Між обідом і вечерею, як полудник можна з`їсти сто грамів нежирного йогурту і половинку яблука.

День третій: Сніданок: один шматочок житнього хліба, дві-три ст. ложки сиру низької жирності і одне яблуко.

Можна влаштувати собі другий сніданок, що складається з коктейля із ста п`ятдесяти грамів нежирного кефіру, одного яблука в натертому вигляді, соку лимона і кориці.

На обід приготуйте сто грамів курячих грудонок або пісної яловичини «під шубою» з яблук, для її приготування вам знадобиться нарізувати скибочками одне яблуко і один солодкий червоний перець, додати одну чайну ложку лимонного соку, дві чайні ложки цукру, три ст. ложки води і поставити суміш на вогонь на п`ять-сім хвилин, після чого заправити перцем і оцтом.

Полудник може скласти одне яблуко.

На вечерю нарізуйте одне яблуко, дві морквини невеликого розміру, додайте одну чайну ложку родзинок, шістдесят грамів сиру.

Заправте страву соусом з двох чайних ложок нежирних вершків, двох столових ложок нежирного молока і невеликої кількості замінника цукру.

Худніть на здоров`я!

gen.su