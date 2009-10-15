Залишене "на потім" грудне молоко шкодить дитині

Рівні компонентів в грудному молоці змінюються у відповідь на потреби дитини протягом доби, особливо вдень. Материнське молоко містить різні речовини, включаючи нуклеотиди, що грають важливу роль в регулюванні сну немовлят.

Іспанські педіатри Університету Естремадури з`ясували, що грудне вигодовування в правильний час може допомогти новонародженим нормально засинати. Учені розглянули дію нуклеотидів в грудному молоці протягом доби, які порушують або розслабляють центральну нервову систему, контролюючи час неспання і сну. У 30 годуючих матерів щодня брали від шести до восьми проб молока для вивчення його складу. Найвищі концентрації нуклеотидів були виявлені серед зразків, узятих в часовий проміжок з 8 вечора до 8 ранку. Таким чином медики зробили висновок, що малюки, щоб спокійно спати, повинні одержувати молоко безпосередньо перед сном, але тільки або з «природного джерела» або свіжозціджене.

nazdor.ru