Чим корисна аджика?

Як тільки на ринках з`являються яскраві пекучі перці, господині починають готувати одну з найпопулярніших приправ - аджику. Аджbка з абхазької мови означає «перцева сіль». З`явилася вона завдяки абхазьким вівчарям. По весні, коли отари виганяли в гори, господарі видавали вівчарям ця сіль, і призначалася вона тільки вівцям як добавка до харчування. Овечки, наївшись солі і томимі спрагою, їли трави набагато більше і швидше набирали вагу. А щоб вівчарі не приправляли сіллю свою їжу, - в ті часи сіль була дуже дорогою, - господарі отар додавали в неї пекучий перець. Сіль після цього втрачала «товарний вигляд», але ця обставина нітрохи не заважала вівчарям використовувати її як приправу. Вони навіть удосконалили рецепт, додавши для поліпшення смаку часник, кінзу, хмелі-сунелі і інші прянощі. От так і з`явилася на світ аджика.

Аджика не тільки смачна, але і дуже корисна: вона стимулює процеси травлення, підсилює обмін речовин і володіє противірусним ефектом, що робить її необхідною в застудний час. Але це торкається тільки справжньої класичної аджики, яка робиться на основі червоного гострого перцю, часнику і солі, - це - базові компоненти, які ретельно перетираються з додаванням коріандру і різних спецій в однорідну масу.

Червоний пекучий перець - головна складова аджики, він надає цій приправі темно-червоний колір. Цінителі традицій наполягають: у аджиці не може бути помідорів!

Аджика класична 1 кг червоного стручкового гострого перцю, 0,5 кг часнику, 3/4 скл. солі і 0,5 скл. суміші: коріандр, хмелі -сунелі, насіння кропу.

У стручків відрізуємо плодоніжки, витрушуємо насіння - і перемелюємо в блендері (якщо користуватиметеся м`ясорубкою, пропустіть разів три). Так само чинимо з часником, коріандром і насінням кропу - і все ретельно перемішуємо. В кінці додаємо сіль - в ідеалі ми повинні одержати однорідну пастоподібну масу. Можна додати подрібнені свіжі трави - кінзу і кріп, але в цьому випадку колір аджики буде не таким яскравим і красивим.

Для того, щоб не обпалити ферментами гострого перцю рук, використовуйте гумові рукавички.

greenmama.ru