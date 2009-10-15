Без електропостачання в Україні залишаються 803 населені пункти

14 жовтня аварійними бригадами обленерго відновлювалося електропостачання 1796 населених пунктів у 12 областях, знеструмлених унаслідок складних погодних умов і через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 07:00 15 жовтня без світла залишаються 803 населені пункти в 6 областях: у Львівській – 472 (відновлено – 290), в Тернопільській – 78 (відновлено – 196), Івано-Франківській – 203 (відновлено – 67), у Волинській – 35 (відновлено – 220), Рівненській – 3 (відновлено – 136), Закарпатській – 12 (відновлено – 28).

Усього в постраждалих областях працюють 1918 чоловік і 536 одиниць техніки, у тому числі 264 рятувальники та 83 одиниць техніки МНС, у резерві 1185 чол. і 313 одиниць техніки. Координацію аварійно-відновлювальних робіт здійснюють опергрупи Головних облуправлінь МНС.