Працюючі пенсіонери менше хворіють

Пенсіонери, які продовжують працювати з тимчасовою або частковою трудовою зайнятістю, мають понижений ризик серйозних захворювань і краще здоров`я. Такі висновки зробили фахівці Університету Меріленда, що проаналізували дані про 12189 осіб пенсійного віку.

Відмічено, що люди, які після виходу на пенсію продовжували працювати за фахом, мали краще психічне здоров`я. Проте поліпшення психічного стану не було зафіксоване серед тих пенсіонерів, які хоч і продовжували працювати, але не відповідно до своєї професійної кваліфікації. Пенсіонери з фінансовими труднощами більшою мірою продовжували працювати в іншій сфері діяльності. Американські лікарі вважають, що робота дозволяє людям літнього віку залишатися фізично і соціально активними, тим самим підтримуючи їх фізичне і психічне здоров`я.

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