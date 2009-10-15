Небезпечні властивості горіхів

Горіхи, безумовно, корисні для здоров`я. Більшість з них – прекрасне джерело необхідних нам жирів, білків, клітковини, вітамінів і мінералів. Зокрема, волоський горіх і мигдаль особливо корисні для тих, кому необхідно понизити рівень холестерину. При цьому горіхи дуже калорійні, вони містять багато жирів і мало рідини, тому велика кількість з`їдених за день горіхів легко додасть вам декілька сотень калорій і допоможе набрати вагу і навпаки підвищити рівень холестерину – чи це вам потрібно?

Щоб підтримувати свій організм в здоровій формі, в день рекомендується з`їдати по одній чверті скл. горіхів або насіннячок, особливо – якщо Вам необхідно стежити за своєю вагою. Якщо Ви дотримуєтеся вегетаріанських правил, ця кількість може бути небагато збільшена, оскільки горіхи і насіннячка є хорошим джерелом рослинних білків.

Якщо вже Вам важко устежити за собою, і Ви з`їли дуже багато горіхів або насіннячка, включіть в сьогоднішній раціон більше рідкої їжі, овочів і фруктів, що допоможе збалансувати Ваше харчування.

В цілому – краще не їсти горіхи самі по собі, а додавати їх в салати, йогурти або легкі закуски – так легше контролювати їх кількість і захистити себе від переїдання висококалорійних продуктів.

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