Складні навики розвивають мозок

Навчання складним навикам, таким, наприклад, як жонглювання або їзда на велосипеді, приводить до збільшення кількості сірої речовини головного мозку і покращує зв`язок між окремими нейронами за допомогою білої речовини.Відкриття, описане в статті в журналі Nature Neuroscience, може привести до розробки методик лікування людей з пошкодженнями головного мозку.

Сіра речовина головного мозку складається головним чином з нервових клітин нейронів, тоді як біла речовина, аксони, є їх відростками, основне їх завдання - зв`язок між нейронами.

Не дивлячись на те, що ученим вже вдавалося показувати, що навчання людини новим складним навикам приводить до зміни структури і збільшення сірої речовини в певних ділянках головного мозку, Яну Шольцу з Оксфордського університету і його колегам вдалося вперше продемонструвати, що ці зміни в мозку, насправді, носять складніший характер, є необоротними, а збільшення сірої речовини супроводжується незалежною зміною структури і збільшенням білої речовини.

rian.ru