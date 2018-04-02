Як надати першу медичну допомогу?

Неважливо, звідки і коли вони узялися, але практично кожна наша людина має якісь знання про надання першої допомоги. На жаль, в більшості випадків цей набір знань є кашею із стереотипів і чуток, і застосування цієї каші на практиці не просто марне, але і небезпечне. Наприклад, всі знають, що на перелом треба накласти шину. І більшість уявляють собі цю шину як дві-три палиці, в ідеалі — штахетини від огорожі із залишками традиційного розпису. Коли ж виникає необхідність допомогти, чомусь з`ясовується, що людина зовсім не радіє, коли їй зламану руку-ногу намагаються випрямити і прив`язати до палиці.

1. Сам гинь, а товариша виручай Цей стереотип якнайміцніше вбитий в голови представників старшого покоління фільмами, книжками і просто ідеологією радянського часу, що відчайдушно оспівувала героїзм і самопожертвування. Якості ці важливі, цінні і іноді навіть необхідні. Але в реальному житті, на вулиці, в місті або на природі це може коштувати життя як героєві, так і рятованому.

Наші герої не знали одного простого правила — спочатку визначте, що загрожує вам, а вже потім — що загрожує потерпілому, адже якщо з вами щось трапиться, допомогти ви вже не зможете. Оцініть обстановку, подзвоніть 01 і по можливості утримайтеся від екстремального героїзму. Як би це цинічно не звучало, один труп завжди кращий, ніж два.

2. Дістати будь-якими засобами Продовжимо тему дороги і ДТП. Ви не повірите, наскільки поширений у нас в країні наступний сценарій: швидка і рятувальники приїжджають до місця аварії, а постраждалі вже витягнуті із машин, укладені і напоєні водою. При цьому добровільні рятувальники тягнули людей з машин за руки-ноги і додатково до вже одержаних травм нагнали ще парочку зовсім образливих, на зразок деформації поламаного хребта. Так би людина посиділа в машині, дочекалася допомоги, специ акуратно цю машину розібрали б, поклали її на носилки і передали лікарям. Півроку в лікарні - і знову на ногах. А зараз ні. Тепер — довічна інвалідність.

3. Язичок до комірця Пам`ятайте цю байку? У армійському пакеті першої допомоги є шпилька, і потрібна вона для того, щоб приколоти язик знепритомнілої людини до її ж коміра — з тим, щоб він не запав і не перекрив дихальні шляхи. Так, в несвідомому стані у людини завжди западає язик. Так, це потрібно мати на увазі і з цим боротися. Але не таким же варварським методом! Ви коли-небудь, до речі, намагалися у людини дістати з рота язик? Спробуйте. Вас чекає відкриття — він, виявляється, м`який, слизький і ніяк не хоче залишатися у витягнутому стані. Та і негігієнічно це. Щоб звільнити дихальні шляхи від запалого язика, людину досить просто повернути набік. Все — дихальні шляхи відкриті.

4. Джгут на шию До речі, таке цілком можливо. Джгут на шию накладається, але не просто так, а через руку. Але мова не про те. З джгутом у наших людей відношення трепетні і ніжні. Він є в кожній аптечці, і тому при будь-якій сильній кровотечі громадяни кидаються джгутувати. Деякі при цьому навіть пам`ятають, що літом джгут можна накладати на дві години, а взимку на одну. І знають, що венозна кров за кольором темніша артеріальної. Ось тільки часто виходить так, що не найнебезпечніший для життя глибокий поріз чомусь джгутують, та так, що після приїзду в лікарню з`ясовується — знекровлену кінцівку вже не врятувати. Запам`ятайте — джгут застосовується тільки для зупинки артеріальної кровотечі. Як його відрізнити? Ну вже звичайно не за кольором крові.

А ось венозну кровотечу — навіть дуже рясну — краще зупиняти тугою тиснучою пов`язкою. Не біда, якщо вона наскрізь просочиться кров`ю — покладете зверху ще один шар. Це крім іншого дозволить лікареві по товщині пов`язки оцінити серйозність крововтрати.

5. Опік змастимо олією Ми, уявіть собі, на 80% складаємося з води, яка, крім інших властивостей, має ще і теплоємність. Що ж таке у нас опік, якщо врахувати ці дані? Деяка кількість тепла потрапляє на шкіру і з її поверхні йде глибше, в тканини організму, які з готовністю накопичують джоулі, що дісталися їм. Що нам підказує банальна логіка? Щоб джоулі витягнути назад і припинити перегрів, треба місце опіку охолодити. Адже правильно? І просто ж як. Ллємо на опік прохолодну воду і чекаємо. Але чекаємо ми, як з`ясовується, недостатньо. Як правило — до пом`якшення больового синдрому, тобто менше хвилини. За цей час тільки частина джоулів виходить назовні, інші ж сидять, причаївшись, і чекають розвитку подій. Як же ми розвиваємо події? Густо мажемо місце опіку пантенолом, кремом, кефіром або — олією з сіллю. Що відбувається? Над місцем, де в тканинах ще гуляють горезвісні джоулі, створюється герметична подушка з речовини, що закриває їм вихід на свободу. Як результат — опік тільки посилюється. А ось якби вистачило терпіння простояти під водою ще хвилин 10—15, була б зовсім інша розмова.

6. Розітріть йому вуха Росія — місце холодне, так що одна з загроз для російської людини — обмороження. Стикалися з ним майже все — вуха і ніс стають білими, втрачають чутливість, але якщо їх потерти руками або снігом, швидко червоніють, а потім біль минає. Чому так боляче? Та тому, що наш організм (вже пробачите за спрощення) — це система трубочок і проводочків, де перші — кровоносні судини, а другі — нервові закінчення. На морозі трубочки замерзають, кров по ним не циркулює (звідси білий колір), проводочки дубіють, і все це стає крихким. А ми починаємо розтирати. І крушимо меленькі трубочки-проводочки, завдаючи організму серйозного збитку. Адже навіть пляшка пива, замерзла в морозилці, при різкому перенесенні в тепло може лопнути. А вже ніжні судини... Тому — не треба розтирати. Треба поволі зігрівати. Прохолодною або трохи теплою водою. Тоді і наслідки обмороження будуть не такі плачевні, і біль при поверненні чутливості не такий сильний.

7. Лихоманить - зігріємо Пам`ятаєте, як воно бувало при високій температурі - сам гарячий, а морозить. Все тіло тремтить, хочеться лягти клубочком під теплу-теплу ковдру і зігрітися... Адже і лягали, і навіть зігрівалися потім, і не знали, що зігріватися в такій ситуації не просто шкідливо, а смертельно небезпечно. Все дуже просто — лихоманка при високій (більше 38) температурі указує тільки на одне. На те, що температура продовжує рости і організм перегрівається. Йому потрібне охолодження, а ми натомість укутуємося потепліше, накриваємося ковдрами, обкладаємося грілками. Як результат — персональний термос, в якому тіло нагрівається все сильніше і сильніше. У найсумніших випадках температура залітала за відмітку 41, а далі вже йшли необоротні процеси, що приводять до смерті. Нечасто, але бувало. Отже пам`ятайте — при високій температурі і лихоманці не треба укутуватися. Треба охолоджуватися. Прохолодна ванна, легенькі покривала, вологе обтирання... все що завгодно, лише б дати організму можливість скинути зайве тепло. Будьте упевнені — так висока температура перенесеться і мине набагато легше.

8. Банка з марганцівкою Так от. Чи знали батьки, що кристали марганцю повністю розчиняються у воді тільки при температурі близько 70 градусів? Чи знали вони, що готувати такий розчин не просто безглуздо, але і небезпечно, оскільки кристал марганцівки, що не розчинився, може наробити в слизистій шлунку купу бід? Не треба витрачати час і хімікати — для очищення шлунку досить випити 3—5 скл. простої теплої води і викликати блювання.

9. Постукаємо-поплескаємо Людина, бідолага, і кашляє так, що серце надривається. Що роблять оточуючі? Природно, допомагають — стукають по спині. А ось навіщо вони це роблять? З наукової точки зору такі удари ще більше дратують місце, де знаходиться чужорідне тіло, посилюється кашельною рефлекс і шматок, що потрапив не в те горло, вилітає сам. Але в декого шматок впаде глибше в дихальні шляхи зі всіма витікаючими наслідками — від необхідності втручання лікаря до смерті від зупинки дихання. Тому — не треба стукати. Навіть якщо просять. Набагато простіше і безпечніше заспокоїти людину і попросити її зробити декілька повільних, дуже повільних вдихів і різких видихів. При видихах краще злегка нахилятися вперед.

10. Розтискайте йому зуби Це, напевно, найпоширеніша помилка, в яку вірять мільйони. Це непохитна упевненість в тому, що людині, у якої трапився напад епілепсії, необхідно розтискати зуби і вставити між ними що-небудь. Краса! А епілептики потім, опам`ятавшись, із здивуванням розуміють, що рот у них забитий пластмасою від згризеної авторучки (в кращому разі) або осколками власних зубів (у гіршому). Так от: не треба! Не пхайте людині в рот нічого, їй і так несолодко. Зробите тільки гірше. Адже чим обгрунтовують подібні дії доброзичливці? Тим, що людина в нападі може відкусити собі язик. Три рази «ха»! Щоб ви знали — під час нападу всі м`язи людини знаходяться в тонусі. Якщо дійсно хочете допомогти, встаньте на коліна у голови епілептика і постарайтеся притримати її, голову, щоб не було ударів об землю. Такі удари набагато небезпечніші за гіпотетичний прокушений язик. А коли активна фаза нападу мине — судоми кінчаться, — акуратно поверніть людину набік, оскільки у неї наступила друга фаза - сон.

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