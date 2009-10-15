Шаурма – міна сповільненої дії

Як з`ясовується, шаурма викликає нарікання не тільки у наших фахівців, але і у усюдисущих британських учених.

Нещодавно дієтологи з графства Хемпшир вивчили склад і калорійність фастфуда, який користується найбільшою популярністю в Сполученому Королівстві: індійських і китайських страв, кебабів (відомих в нашій країні як шаурма) і «фіш-енд-чіпс» - смаженої риби з картоплею фрі. У результаті дослідники встановили, що майже вся їжа швидкого приготування містить підвищену кількість жирів. Найшкідливішим фастфудом виявилася китайська свинина, а ось лідером серед шкідливої їжі був визнаний кебаб, який на чверть складається з жиру. У досліджених зразках його було в середньому 125 грамів (і це при тому, що денна норма споживання жирів для жінок становить близько 70 грамів).

За словами Деніз Томас (відділення дієтології Портсмутського медичного фонду), така кількість жиру еквівалентна 1075 калоріям. «Якщо ви з`їдатимете цю страву двічі в тиждень понад свій звичайний раціон, то вона перетвориться на міну сповільненої дії, яка приведе до серцево-судинних захворювань», - попереджає дієтолог. При цьому вона відзначила, що, якщо раціон людини включає велику кількість фруктів і овочів, шаурма не принесе великої шкоди. Але якщо разом з нею вживати багато жирного і смаженого, то через 10 років проблеми із здоров`ям неминучі.

Коментар

Лідія Іонова, лікар-дієтолог:

- Російські дієтологи до шаурме ставляться так само негативно, як і британські колеги. У цьому продукті дійсно дуже високий вміст жиру. Мало того, що це вельми калорійна їжа, так ще і більшість жирів, що містяться в ній, є насиченими. А саме вони сприяють розвитку серцево-судинних захворювань. Крім того, спосіб приготування шаурми передбачає утворення величезної кількості канцерогенів. Харчові канцерогени - одна з причин раку шлунку і кишечника. А якщо ще врахувати, що в численних «шаурмових» наметах, що розмістилися на вулицях російських міст, її куховарять в умовах повної антисанітарії, то для жителів нашої країни споживання цього продукту погрожує не тільки зайвими кілограмами і вищеназваними недугами, але і важкими отруєннями.

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