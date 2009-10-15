Антидепресанти під час вагітності загрожують дитині

Жінки, які приймають антидепресанти під час вагітності, мають підвищений ризик передчасних пологів і погіршення загального стану здоров`я новонародженого. В той же час майже кожна десята вагітна жінка відчуває депресивні симптоми.

Як говорять лікарі, сама депресія і вживання препаратів проти психо-емоційного розладу несприятливо впливають на результат вагітності і дитяче здоров`я. Фахівці Університету Орхуса /Данія/ протягом 17-річного періоду спостерігали за фізичним і психічним самопочуттям 5 тис. 231 вагітних жінок з діагностованими симптомами депресії і майбутнім здоров`ям їх дітей, а також порівняли результати обстежень з даними понад 51 тис. малюків, матері яких не мали історії депресії. Підраховано, що жінки, які приймали під час вагітності препарати від депресії, народили в середньому на п`ять днів раніше і розвинули двократний ризик передчасних пологів.

Немовлята також піддаються внутріутробній дії медикаментів від депресії, оскільки складники ліків легко проникають через плаценту і потрапляють в кров пуповини плоду, говорять медики. Прийом антидепресантів під час вагітності підвищує ймовірність погіршення самопочуття немовлят і як наслідок перебування новонародженого у відділенні інтенсивної терапії унаслідок судом, респіраторних проблем, інфекцій, жовтяниці і синдрому підвищеної нервово-рефлекторної збудливості, попереджають педіатри.

ami-tass.ru