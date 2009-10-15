Письменність змінює мозок

Навчання читати і писати змінює структуру мозку, збільшуючи щільність сірої і білої речовини в деяких його відділах, упевнені автори дослідження, опублікованого в журналі Nature.

Учені встановили функцію кутової звивини мозку, що давно асоціювалася фахівцями з письменністю, яка, як виявилось, полягає в передбаченні наступної букви або слова у міру прочитання або написання того або іншого слова або виразу.

Мануел Каррерас (Manuel Carreiras) з Баскського центру по вивченню свідомості, мозку і мови і його колеги з Колумбії і Великобританії зуміли вперше вивчити вплив письменності на людський мозок, провівши своє дослідження на групі колумбійських партизанів, що навчилися грамоті у зрілому віці. Досі учені не могли виявити ділянку мозку, що відповідає за уміння читати і писати, оскільки велика частина людей вже володіє цими навиками в зрілому віці, а діти для даного дослідження не підходять, оскільки окрім грамоти вони одночасно навчаються відразу багатьом навичкам.

Це дослідження допоможе вченим розібратися з причинами дислексії - порушенням у роботі мозку, що заважає людям навчитися читати. Тепер учені знають, що деяке зменшення об`єму відділів мозку при дислексії є її наслідком, а не причиною.

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