Куркума врятує курців

Куркумін, основний компонент приправи куркуми, перешкоджає несприятливій дії нікотину серед пацієнтів, що палять, з діагностованим раком голови і шиї, встановили лікарі Американської академії отоларингології. Медики використовували різноманітні зразки тканин з лініями ракових клітин голови і шиї, щоб визначити дію речовини на їх активність. Щоб імітувати клінічну ситуацію, клітини плоскоклітинного раку голови і шиї заздалегідь були оброблені куркуміном, а потім в них ввели нікотин. Виявилось, що куркуміну вдалося блокувати нікотинову активацію клітин, що викликає ракові пухлини.

Щорічно в світі реєструється 500 тис. нових випадків захворювання раком голови і шиї. Учені вважають, що куркумін служить безпечним, біологічно активним харчовим компонентом, який може не тільки виступати в ролі хіміозахисного агента, але також блокує шкідливі властивості нікотину.

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