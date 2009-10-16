Яскраві кольори роблять дітей епілептиками

У 1997 році більш як 700 дітей в Японії перенесли епілептичні напади при прогляданні епізодів популярного мультфільму. Як передає NeBoley, згодом дітям був поставлений діагноз світлочутливої епілепсії - форми хвороби, що викликається візуальними стимулами, зокрема, барвистим мерехтінням.

У 2007 році анімовані промо-відеоматеріали майбутніх літніх Олімпійських ігор, які пройдуть в 2012 році в Лондоні, теж викликали аналогічні скарги від деяких експертів. Також дослідники стверджують, що багато відеоігор і телепередачі, зокрема призначені для дитячої аудиторії, через яскраве оформлення небезпечні ризиком нападів епілепсії навіть у здорових людей.

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