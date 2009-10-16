Як правильно пофарбувати волосся

Обираємо палітру

Фарбувальних засобів для волосся сьогодні достатньо багато – від пінок, що змиваються, до стійких крем-фарб. «За статистикою, українські жінки частіше вибирають стійкі фарби яскравих відтінків, які тримаються досить довго», – говорить Ірина Сурвачева, бренд-менеджер компанії Хенкель Україна.

Експерти радять користуватися тими продуктами, в яких окрім фарбувальних речовин, містяться і компоненти, що доглядають. Такі, наприклад, як алое вера і протеїни кашеміру.

Щоб підібрати потрібний відтінок, спершу визначте природний колір вашого волосся. Якщо натуральний темніший на три-чотири тони, то необхідне попереднє освітлення.

Маскуємо сивину

Приховати повну сивину може тільки незмивна фарба. Бальзами з ефектами відтінків в цьому випадку не допоможуть. При виборі світлих відтінків теж потрібно бути обережними – вони також погано зафарбовують сивину.

Для сивого волосся потрібно оцінити його кількість. Від цього залежить вибір номера фарби, який завжди указується на упаковці. Якщо сивина займає близько 20% всього об`єму, потрібно брати фарбу на один тон світлішу, ніж бажаний колір. При 60% – відповідний тон. А при повній сивині – на тон темніше.

Якщо ви раніше фарбувалися хною, враховуйте, що вона захищає стрижень волоса від окислювача. Тому хімічний пігмент іноді може просто змитися. В результаті колір залишиться тим самим.

Фахівці рекомендують використовувати фарбу не частіше за один раз на місяць. Весь цей час бажано застосовувати натуральні маски для відновлення і захисту волосся. Адже «хімія», що входить до складу фарб, так або інакше травмує ваші пасма.

Кількість фарбника залежить від довжини і густини шевелюри. Якщо у вас коса до поясу, краще купити дві упаковки. Інакше брак суміші може привести до неоднорідного фарбування.

Щоб не було алергії, за 48 годин до фарбування бажано провести тест на чутливість шкіри. Як це робити, сказано в інструкції. Тест допоможе запобігти появам свербіння і плям.

Широкими мазками

Починати фарбування необхідно з потилиці. Потім фарбу потрібно розподіляти у напрямку до шиї, а в кінці – рівномірно по всій голові. При повторному фарбуванні суміш спочатку наноситься на коріння і витримується 20 хвилин. А якщо сивини у вас багато, краще почати з тих місць, де вона найбільш помітна.

ВАЖЛИВО

Після хімічної завивки краще два-три тижні утриматися від фарбування. А час дії фарби потрібно скоротити на 5-10 хвилин.

Витримувати суміш на голові необхідно строго по інструкції. Якщо змити фарбу завчасно, результат навряд чи вас влаштує – наприклад, при освітленні можуть з`явитися жовті відтінки. Пам`ятайте, що готова суміш для фарбування окислюється протягом 45 хвилин. Після цього розчином, що залишився, користуватися не можна.

Відразу ж після фарбування не потрібно мити голову, адже багато засобів вже містять в собі шампунь. Краще скористатися бальзамом, який часто йде в комплекті з фарбою. Він надасть вашому волоссю м`яку шовковистість і блиск.

korrespondent.net