У центрі Львова пограбували аптеку
11:17, 16 жовтня 2009Країна
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Грабіжника затримано
У центрі Львова скоєно пограбування аптеки.
Як повідомила УНІАН інспектор ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Галина ЛЕМІШКО, інформація про напад надійшла до правоохоронців від керівника служби безпеки мережі аптек.
До приміщення аптеки увірвалося двоє молодиків, які погрожуючи фармацевтам розправою забрали з касового апарату 1 350 гривень після чого втекли, - розповіла Г.ЛЕМІШКО.
Правоохоронці вже затримали одного з грабіжників, яким виявився 30-річний раніше судимий львів‘янин, у нього також були вилучені речові докази скоєного злочину.
Особу його спільника встановлюють. Ведеться слідство.
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