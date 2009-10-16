Мозок 37-річної американки з однією півкулею сам "перезавантажився"

Тільки до 27 років лікарі змогли поставити діагноз американці, розвиток якої проходив з відхиленнями від норми. Як виявилось, у неї з народження майже повністю була відсутня ліва півкуля мозку.

Зараз жінці, яку звуть Мішель Мак, 37 років, і вона веде практично повноцінне життя.

До 27 років вона закінчила старшу школу, навчилася вільно розмовляти і володіла дивовижною здатністю на числа. Такі функції людського організму, як мова, сприйняття, орієнтація в просторі, з дитинства давалися дівчині особливо складно.

"У неї виникають деякі проблеми з аспектом візуально-просторового перетворення (орієнтація в просторі)", - розповів Джордан Графман, глава відділення Когнітивної неврології Національних інститутів здоров`я, пояснивши, що Мішель легко губиться в незнайомих приміщеннях і місцях і часто не може контролювати свої емоції.

Саме доктор Графман зумів свого часу поставити діагноз 27-річній Мак. "Ми були здивовані, коли побачили масштаб ураження її мозку, що охопило майже всю ліву півкулю... Кори (лівої півкулі) головного мозку не було на 95%. Деякі з глибших структур мозку, що відповідають за рухи, також відсутні", - поділився своїми спостереженнями лікар.

Проте лікарі зі здивуванням відзначили, що мозок дівчини буквально "перепрограмував" сам себе, перейнявши на півкулю, що залишилася, функції обох. Права півкуля мозку Мішель змогла забрати на себе функції, традиційно властиві лівій: мова, читання, поведінка і пізнання.

Медики впевнені, що випадок Мішель Мак зможе в майбутньому надати великий вплив на розвиток нейрохірургії та допомогти багатьом людям, що отримали важкі травми голови і головного мозку. Адже якщо "самоперепрограмування" було можливе в однієї людини, значить, воно може бути проведене і ззовні, а, отже, зможе хоча б частково забезпечити нормальну життєдіяльність навіть тим людям, які вже зневірилися повернутися до нормального існування.

"Я хотіла розповісти Вам свою історію, щоб люди... дізналися про таких, як я", - заявила в кінці інтерв`ю сама Мішель Мак. - Я нормальна, просто потребую додаткового догляду. І є ще дуже багато людей таких, як я. Я хочу, щоб люди ставилися з великим розумінням до цього".

Думку фахівців з відділення Когнітивної неврології Національних інститутів здоров`я поділяє і канадських психіатр, доктор Норман Дойдж, автор книги Мозок, який змінив сам себе. Він стверджує, що "впродовж довгого часу нейроспеціалісти сприймали мозок як машину, що складається з частин, і кожна з цих частин відповідала за певну ментальну функцію в окремо взятій ситуації".

"Машини роблять багато дивовижних речей, але вони не в змозі зробити одного - вони не можуть створювати частини", - зазначає Норманн Дойдж.

Автор книги, основна тема якої також стосується змін, що протікають у головному мозку людини, впевнений, що в той час, коли Мішель була в утробі її матері, відбувалося формування її мозку, проте після народження в умовах деяких фізичних недоліків їй довелося вчитися говорити, орієнтувати і сприймати, і тоді права півкуля її мозку змінила свої функції під впливом зовнішнього середовища.

Дойдж упевнений, що випадок Мішель Мак дійсно революційний, адже це означає, що, якщо діти народжуються з мозком, який неправильно сформувався, або ж розвиток йде не повністю, все можна виправити. А, отже, є надія багатьом людям на одужання.

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