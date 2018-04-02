Офіс - місце, небезпечне для здоров'я

У офісі ми проводимо значну частину часу, практично живемо там, тому працедавці мають докласти максимум зусиль, щоб зробити приміщення офісу було якомога комфортнішим, інакше вони ризикують залишитися без цінних кадрів, "зломлених" поганими умовами праці. Сьогодні ми поговоримо про найпоширеніші "офісні" хвороби і способи їх уникнення.

Проблема 1. Зайва маса тіла

У США і Британії проблема офісного ожиріння досягла таких масштабів, що великі компанії включили в свою корпоративну політику боротьбу за здоровий образ життя.

Що робити? Працівникам пропонують абонементи у фітнес-клуби за зниженою ціною, відключають ліфти в офісних будівлях, а іноді навіть виплачують премії за скинуті кілограми.

У подібній ситуації допомагають також регулярні 15-хвилинні піші прогулянки вранці і увечері, легка розминка під час робочого дня. Якщо на обід виділено годину, то встигнути поїсти можна і за 40 хвилин (якраз і з`їсте менше), а 20 хвилин можна витратити на невелику прогулянку.

Проблема 2. Алергія

Якщо вас переслідують кашель і нежить, а інших симптомів хвороби немає, не поспішайте пити антибіотики. Так звана "офісна" алергія може бути викликана невеликими дозами токсичних речовин, які потрапляють в повітря з кондиціонерів, принтерів, сканерів і іншої офісної техніки і осідають на робочих столах, кріслах і килимовому покритті.

Що робити? Треба звернутися до лікаря і попросити у нього рецепт на засіб, що знижує чутливість носоглотки.

Проблема 3. Жарко-холодно

Далеко не кожен офіс обладнаний хорошим кондиціонером і обігрівачем, тому вілтку на роботі спекотно, восени і зимою - дуже холодно. І те, і інше однаково погано як для здоров`я, так і для працездатності. У спеці та на холоді важко зосередитися, людина швидше втомлюється. А все тому, що організм витрачає дуже багато сил на терморегуляцію. Це, у свою чергу, ослабляє імунну систему і ставить під удар серцево-судинну систему, сприяє розвитку стресів і безсоння.

Що робити? Запобігти такому стану можна, умовивши начальство на покупку нормального терморегулятора. Але можна і дістати відмову. Доведеться охолоджуватися або зігріватися самостійно. У спеку допомогти зможе помірне пиття, періодичні умивання і кімнатні рослини - вони хоч трохи наповнять приміщення киснем.

Якщо, навпаки, треба зігрітися, то варто правильно харчуватися. Їжте гарячі супи, пийте більше чаю. До речі, особливо зігріваючим ефектом володіють спеції: додайте у свій обід перець або імбир. Ну, і, звичайно, одягайтеся тепліше. Якщо їхати в товстому светрі в метро незручно, залиште теплу кофтину або великий шарф на роботі. Якщо начальство проти порушення дрес-коду, повертайтеся до прохання про кондиціонер. Але пам`ятайте, що і самі кондиціонери небезпечні: ці "монстри" є осередком інфекційних захворювань. Найбільша небезпека від кондиціонерів полягає в різкому перепаді температур. Внаслідок дії холодного повітря розвиваються застудні захворювання. Є і серйозніша небезпека - захворіти важкою формою пневмонії.

Проблема 4. Інфекції

Особливо гостро проблема офісної зарази постає восени і взимку, в так званий грипозний сезон. Підхопити інфекцію на робочому місці можна у будь-яку пору року, причому набагато швидше, ніж на вулиці або навіть у транспорті.

Робочі столи - справжній рай для різних бактерій, а вже предмети загального користування - телефони, комп`ютери і навіть дверні ручки - тим більше.

Американський мікробіолог Чарльз Герба підрахував, що в середньому на один квадратний сантиметр клавіатури доводиться 510 різновидів мікробів: це в 150 разів більше, ніж на сидінні унітазу! Приємно чути?

Що робити? Почастіше мити руки і предмети особистого користування: клавіатуру, мишу, телефонну трубку. Якщо раптом поїли прямо біля монітора, протріть стіл і комп`ютер.

Проблема 4. Хронічні болі

Вони з`являються приблизно у 30% всіх офісних працівників. Причому боліти може все що завгодно: м`язи плечей, шиї, рук і навіть ступні. Причина у тривалому сидінні в одній і тій же позі. Поки ми сидимо на місці, у наших м`язах скупчується так звана молочна кислота. Сама по собі вона не шкідлива - організм використовує її для вивільнення енергії, але оскільки для нерухомого сидіння енергія нам особливо не потрібна, кислота залишається невикористаною і викликає біль.

Що робити? Почастіше розминатися, міняти положення через 20-30 хвилин. Ясна річ, пробігтися по офісній будівлі навряд чи вдасться, але для простих вправ завжди є місце і час. Розминайте шию: підійдуть звичайні обертання і нахили голови.

Проблема 5. Апатія і втома

Вони особливо актуальні восени, коли нам не вистачає сонячного світла, а, отже, і гормону щастя - серотоніна.

Що робити? Якщо ви просто втомилися, не висипаєтеся і потребуєте сонячного світла, все це легко виправить 3-4-денна відпустку (якщо дадуть). Погуляйте, подихайте свіжим повітрям, прагніть більше рухатися. Якщо навіть за довгі вихідні відпочити не вдається, то треба звертатися до лікаря.

Проблема 6. Стрес

Англійські фахівці склали шкалу стресу для більш ніж 150 різних професій. На перше місце за цією шкалою вийшли шахтарі, їх показник ризику - 8,3 балу. За ними йдуть поліцейські (7,7), будівельники і журналісти (по 7,5), актори (7,2), політичні і громадські діячі (7), лікарі (6,8), водії автобусів (5,4). Найспокійніша робота - у співробітників бібліотек і музеїв, їх показник - 2,8 балу.

Постійна напруга, монотонна робота, всілякі образи і інтриги, відсутність свіжого повітря і десяток чашок міцної кави щодня стають причинами розвитку хронічної втоми і зниження працездатності.

Додайте в цей список численні фобії, в основі яких лежить головний страх - втратити роботу - і ви погодитеся з думкою фахівців: життя офісного працівника "і небезпечна, і важка".

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